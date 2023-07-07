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Çorum'da köstebek tabancasının patlaması sonucu iki parmağı kopan kişi hastaneye kaldırıldı

Çorum'da köstebek tabancasının patlaması sonucu iki parmağı kopan kişi hastaneye kaldırıldı

Sağlık Haberleri

Çorum'da, köstebek tabancasının elinde patlaması sonucu yaralanan Selahattin D. isimli kişi, hastaneye kaldırıldı. İki parmağının koptuğu belirlenen Selahattin D, ameliyat edildi.

Çorum'da köstebek tabancasının patlaması sonucu iki parmağı kopan kişi hastaneye kaldırıldı.

Selahattin D. (77), Bahçelievler Mahallesi İçeridere Bağları mevkisinde, kurmaya çalıştığı köstebek tabancasının elinde patlaması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Selahattin D'nin iki parmağının koptuğu belirlendi.

Ameliyata alınan Selahattin D'nin parmaklarının dikildiği öğrenildi.

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Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Sağlık

Bahçelievler Mahallesi Çorum Sağlık Haberler

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