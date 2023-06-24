Çorum'da kanser hastalarına et yardımı yapıldı

LÖSEV tarafından gerçekleştirilen 'Kanser ve Lösemi Hastalarına Mutlu Et Projesi' kapsamında Çorum'da kanserle mücadele eden hastalara et yardımı yapıldı.

Çorum'da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından kanser hastalarına et yardımı yapıldı.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Kanser ve Lösemi Hastalarına Mutlu Et Projesi" kapsamında tedarik edilen etler, LÖSEV sosyal hizmet sorumlusu Gülbeyaz Vural ve sosyal hizmet uzmanı İrem Güzel ile gönüllüler aracılığıyla ihtiyaç sahibi kanser hastalarına ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vural, 25 yıldır vakfa kayıtlı kanserle mücadele eden hastalara maddi ve manevi desteği sürdürdüklerini belirtti.

Çorum'da kanserle mücadele eden çocuk ve yetişkin hastalara yardım paketlerini ilettikleri bildiren Vural, "Hastalıkla mücadelede önemli bir yeri olduğunu bildiğimiz, protein açısından zengin kırmızı et paketlerini hastalarımıza ulaştırmak için bulunuyoruz. Türkiye genelinde Vakfımıza kayıtlı 90 bini aşkın ailemiz var. Ailelerimize 12 ay boyunca bu yardımları gerçekleştiriyoruz. Lösemiyle, kanserle mücadele eden ailelerimize 'mutlu et' paketlerimizi, desteklerimizi iletmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.