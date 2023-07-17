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Çorum'da kamyondan düşen kişi hayatını kaybetti

Sağlık Haberleri

Çorum'un İskilip ilçesinde seyir halindeki kamyondan düşerek yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti. Tomruk yüklü kamyonun kasasında seyahat eden Necip Uymaz ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çorum'un İskilip ilçesinde seyir halindeki kamyondan düşerek yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dereseki köyünden ilçe merkezine seyir halindeki plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen tomruk yüklü kamyonun kasasında seyahat eden Necip Uymaz (52), dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan Uymaz, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibince İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uymaz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Şaban Balcı - Sağlık

İskilip Çorum Sağlık Haberler

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