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Çorum'da ineğin tepmesi sonucu kişi hastaneye kaldırıldı

Sağlık Haberleri

Çorum'un Teslim köyünde hayvanlara yem vermek için girdiği ahırda ineğin tepmesi sonucu Selahattin D. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Selahattin D'nin hayati tehlikesi bulunuyor.

Çorum'da yem vermek için girdiği ahırda ineğin teptiği kişi hastanede tedavi altına alındı.

Teslim köyünde Selahattin D. (54), hayvanlara yem vermek için girdiği ahırda ineğin tepmesi sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Selahattin D, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Selahattin D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Sağlık

Çorum Sağlık Haberler

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