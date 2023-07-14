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Çorum'da İneğin Boynuz Darbesi Sonucu Yaralanan 8 Yaşındaki Çocuk Hastanede Tedavi Altına Alındı

Sağlık Haberleri

Çorum'da ailesinin bahçede çalıştığı sırada ineğe ot vermek isteyen 8 yaşındaki çocuk, hayvanın boynuz darbesi sonucu yaralandı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı. Y.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çorum'da ineğin boynuz darbesi sonucu yaralanan 8 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Yaydiğin köyünde ailesinin bahçede çalıştığı sırada ineğe ot vermek isteyen 8 yaşındaki Y.A, hayvanın boynuz darbesi sunucu yaralandı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı.

Y.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Sağlık

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Çorum Sağlık Haberler

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