Çorum'da hızarla ağaç keserken kazaen yaralandı
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Çorum'un merkeze bağlı Eymir köyünde hızarla odun kesen Metin D., yanlışlıkla bacağını keserek yaralandı. Tedavi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çorum'da hızarla ağaç kesen kişi, kazaen bacağından yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Eymir köyünde Metin D. (41) hızarla odun kesmeye başladı.
Bu sırada yanlışlıkla hızarla bacağını kesen Metin D. yaralandı.
Bacağına tampon uygulayan Metin D, aracıyla gittiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Sağlık