Çorum'da evlerinin balkonlarından düşen 2 çocuk yaralandı
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Çorum'da yaşayan Ali Ç. ve Ahmet E. isimli çocuklar, evlerinin balkonlarından düşerek yaralandı. Kırıklar bulunan çocuklar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çorum'da evlerinin balkonlarından düşerek yaralanan 2 çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Ali Ç. (14) Kale Mahallesi Ekin Caddesi'nde ailesiyle yaşadığı 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairenin balkonundan düştü.
Ahmet E. (12) ise Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 1. Sokak'taki ailesiyle yaşadığı apartmanın birinci katında bulunan dairenin balkonundan düşerek yaralandı.
Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan çocuklar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Sağlık