Çorum'da Düğün Evinde Yemekten Zehirlenen 25 Kişi Tedavi Altında

Çorum'da düğün evinde ikram edilen yemekten yiyen 25 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Gülabibey Mahallesi Bağcılar 4. Cadde'de bir düğün eğlencesine katılan davetliler, ikram edilen yemekten yedikten bir süre sonra rahatsızlanarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Rahatsızlanan 25 kişiden bazıları ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, bazıları da kendi imkanlarıyla bu hastaneye geldi. Yedikleri gıdadan zehirlendikleri üzerinde durulan bu kişilerin hastanedeki tedavileri sürüyor.