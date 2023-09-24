Çorum'da Ceviz Ağacından Düşen Kişi Ağır Yaralandı
Çorum'un Dodurga ilçesinde ceviz hasadı yapan Şaban B., ağaçtan düşerek ağır yaralandı. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı, hastanede tedavi altına alındı.
Çorum'un Dodurga ilçesinde ceviz ağacından düşen kişi ağır yaralandı.
İlçe merkezine yaklaşım bir kilometre uzaklıkta bulunan bahçesinde ceviz hasadı yapan Şaban B. (54), ağaçtan düştü.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Şaban B, ambulansla kaldırıldığı Dodurga Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Sağlık