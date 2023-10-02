Çorum'da Ceviz Ağacından Düşen 2 Kişi Yaralandı
Çorum'un Oğuzlar ve Mecitözü ilçelerinde ceviz ağacından düşen 2 kişi yaralandı. Olay sonucu yaralanan kişiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Çorum'un Oğuzlar ve Mecitözü ilçelerinde ceviz ağacından düşen 2 kişi yaralandı.
Oğuzlar ilçesinde 76 yaşındaki Fatma A. ile Mecitözü ilçesinde Ali Osman Ş. (27) hasat için çıktıkları ceviz ağacından düşerek yaralandı.
Ambulanslarla ilçe devlet hastanelerine kaldırılan yaralılar, müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Sağlık