Çorum'da bisiklet kullanırken dere yatağına düşen çocuk yaralandı
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Çorum'da bisiklet kullanırken dere yatağına düşen 10 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da bisiklet kullanırken dere yatağına düşen çocuk yaralandı.
Buharaevler Mahallesi Bayat Gediği 2. Sokak'ta bisiklet kullanan Nehir Naz C. (10), yol kenarındaki dere yatağına düştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlilerince dere yatağından yaralı çıkartılan çocuk, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Sağlık