Çorum'da Balkon ve Çatıdan Düşen 2 Kişi Ağır Yaralandı

Çorum'da bir kişi balkondan, bir kişi de çatıdan düşerek ağır yaralandı. Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.