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Çorum'da Balkon ve Çatıdan Düşen 2 Kişi Ağır Yaralandı

Sağlık Haberleri

Çorum'da bir kişi balkondan, bir kişi de çatıdan düşerek ağır yaralandı. Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çorum'da 1 kişi balkondan, 1 kişi de çatıdan düşerek ağır yaralandı.

Mehmet C. (34) Mimar Sinan Mahallesi Bağcılar 3. Cadde'deki 3 katlı binanın 3. kat balkonundan düştü.

Merkeze bağlı Kırkdilim köyünde de Nazım Ç. (59), tadilat için çıktığı evinin çatısından toprak zemine düştü.

Sağlık ekiplerince ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Sağlık

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Mimar Çorum Sağlık Haberler

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