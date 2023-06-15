Çorum'da 89 kişi doğadan topladıkları mantardan zehirlendi

Çorum'da son üç buçuk ayda 89 kişinin doğadan topladıkları mantardan zehirlendiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, doğadan toplanan mantarların tüketilmesi sonucu ortaya çıkan sağlık problemlerinin, sık görülen ve bazen ölümlere yol açabilen önemli halk sağlığı sorunlarından olduğu belirtildi.

Çorum'da son üç buçuk ayda 89 kişinin doğadan topladıkları mantardan zehirlendiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, doğadan toplanan mantarların tüketilmesi sonucu ortaya çıkan sağlık problemlerinin, sık görülen ve bazen ölümlere yol açabilen önemli halk sağlığı sorunlarından olduğu bildirildi.

Yağışların arttığı ilkbahar ve sonbahar aylarında kırsal bölgelerde bilinçsizce tüketilmesi sonucu mantar kaynaklı zehirlenme vakalarının sık görüldüğü belirtilen açıklamada, "İlimizde, mart ayında 2, nisan ayında 6, mayıs ayında 29, haziranda ayında ise 52 olmak üzere toplam 89 vatandaşımız araziden topladıkları mantarları yemeleri sonucu zehirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Mantarların sadece dış görünüşlerine bakılarak ayırt edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zehirli mantarlar doğada zehirsiz mantarlar ile birlikte yetişebilir. Aynı yetişme ortamında benzer mantarların sporlarının etkileşmesi sonucu yenilebilir mantarların da toksin üretebileceği unutulmamalıdır. Bu yüzden doğada bulunan mantarlar ancak profesyonel kişilerce incelendikten sonra tüketilmelidir. Birçok ciddi zehirlenme vakası tipik olarak mantar toplayıcısının mantar türünü yanlış tanımlaması sonucu ortaya çıkmaktadır."