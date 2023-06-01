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Çorum'da 3 Kişi Mantar Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Çorum'da 3 Kişi Mantar Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Sağlık Haberleri

Çorum'da mantar zehirlenmesi şüphesiyle 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Dodurga ilçesinde topladıkları mantarı yedikten bir süre sonra rahatsızlanan 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da mantar zehirlenmesi şüphesiyle 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Dodurga ilçesinde topladıkları mantarı yedikten bir süre sonra rahatsızlanan Fatma B. (73), Ümmihan B. (55) ve Emir B. (55), 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Sağlık ekiplerince bulantı ve kusma şikayetiyle Dodurga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Sağlık

Dodurga Çorum Sağlık Haberler

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