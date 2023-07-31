Çorum'da 21 yaşındaki genç anne kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, kalp krizi geçiren 21 yaşındaki genç anne hayatını kaybetti. Sultan Bayrav, iki gün önce evinde rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen genç kadın hayatını kaybetti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, kalp krizi geçiren 21 yaşındaki genç anne hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 15 gün önce anne olan Sultan Bayrav(21), iki gün önce evinde rahatsızlandı. Yakınları tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadının kalp krizi geçirdiği belirlendi. Burada yapılan müdahalenin ardından durumu ağırlayan Sultan Bayrav, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren genç kadın bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

İki yıl önce Bayram Bayrav ile dünya evine giren ve 15 gün öncede ilk çocuğunu dünya ya getiren Sultan Bayrav, öğle namazını müteakip Ulu Camiinden kılınan cenaze namazının ardından, dualar ve gözyaşları arasında Sarıtepe mezarlığında toprağa verildi. - ÇORUM