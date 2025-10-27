Çorlu'da Yürüyüş Yaparken Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Erdinç Can (50), yürüyüş yapmak için gittiği parkta geçirdiği kalp krizi sonucu, yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Havuzlar Mahallesi Cumhuriyet Parkı'nda meydana geldi. Erdinç Can, arkadaşıyla birlikte yürüyüş yapmak için gittiği parkta fenalaşıp, yere yığıldı. Arkadaşının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kalp masajı yaptığı Erdinç Can, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erdinç Can, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Erdinç Can'ın kalp pilinin yenilemesi için bir ay önce çıkarıldığı bildirildi. Olayın ardından parka gelen Can'nın eşi ve kızı büyük üzüntü yaşadı.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),