Çorlu'da Yürüyüş Yaparken Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yürüyüş yapan 50 yaşındaki Erdinç Can, parkta kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Arkadaşının acil hizmetlere haber vermesiyle sağlık ekipleri olay yerine geldi, ancak Can, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Erdinç Can (50), yürüyüş yapmak için gittiği parkta geçirdiği kalp krizi sonucu, yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Havuzlar Mahallesi Cumhuriyet Parkı'nda meydana geldi. Erdinç Can, arkadaşıyla birlikte yürüyüş yapmak için gittiği parkta fenalaşıp, yere yığıldı. Arkadaşının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kalp masajı yaptığı Erdinç Can, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erdinç Can, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Erdinç Can'ın kalp pilinin yenilemesi için bir ay önce çıkarıldığı bildirildi. Olayın ardından parka gelen Can'nın eşi ve kızı büyük üzüntü yaşadı.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
