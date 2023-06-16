Çorlu'da Uçkunla Mücadele Devam Ediyor

Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında artan sivrisinek ve karasineklerle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Çorlu'nun tüm mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalar sonbahar dönemine kadar devam edecek.

Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte artış gösteren uçkunla mücadele kapsamında başlattığı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artış gösteren ve çevreye rahatsızlık veren sivrisinek ve karasinek ile mücadele çalışmaları Çorlu'nun tüm mahallelerinde devam ediyor.

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Veysel Tunçcan, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından oluşturulan 4 ayrı ekibin kent genelinde ilaçlama çalışması yaptığını belirtti. Tunçcan, şu bilgileri verdi:

"Çorlu'muzun her mahallesinde oluşturduğumuz ilaçlama gruplarıyla günlük olarak farklı noktalarda yürüttüğümüz ilaçlama çalışmaları ile sivrisinek, karasinek ve diğer uçkunlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Halkımızın sağlığını korumak ve meydana gelen rahatsızlığı ortadan kaldırmak amacıyla program dahilinde yürüttüğümüz ilaçlama çalışmalarını akşam saatlerinde gerçekleştiriyoruz. Mahallelerimizin tamamında yürüttüğümüz ilaçlama çalışmalarını halkımızın kalabalık olarak bulunduğu Gölbaşı Gençlik Parkı ve Cumhuriyet Parkı'nda da yoğun olarak sürdürüyoruz. Ruhsatlı, halk sağlığına zarar vermeyen ve koku içermeyen ilaçlarla gerçekleştirdiğimiz uçkunla mücadele çalışmalarımız sonbahar dönemine kadar devam edecek."

İlaçlama çalışmaları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 99 59 numaralı telefon hattına ulaşarak çalışmalar hakkında bilgi edinebilecek.