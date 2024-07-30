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ÇOMÜ, ileri teknoloji cihazlarla hastanelerini güçlendiriyor

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine ileri teknolojiyle tasarlanmış PET/BT kanser tarama ve yapay zekalı modern MR cihazlarının kazandırılması amacıyla başlatılan yardım kampanyasının da desteğiyle yaklaşık 2 ay içinde yeni cihazlara kavuşacaklarını söyledi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine ileri teknolojiyle tasarlanmış PET/BT kanser tarama ve yapay zekalı modern MR cihazlarının kazandırılması amacıyla başlatılan yardım kampanyasının da desteğiyle yaklaşık 2 ay içinde yeni cihazlara kavuşacaklarını söyledi.

Erenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ÇOMÜ'nün halka en fazla dokunan ve açılan iki yüzünün Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin yanı sıra Kepez Ağız ve Diş Sağlığı Araştırma Uygulama Merkezi olduğunu hatırlattı.

Merkezlerde görevli akademisyenler ile birlikte akademik etkinliklerini arttırmak, özellikle başta kanser vakaları olmak üzere çeşitli hastalıklara hızlı ve etkin olarak müdahale etmek adına kabiliyetlerini her geçen gün arttırdıklarını anlatan Prof. Dr. Erenoğlu şunları kaydetti:

"Son dönemde ikinci anjiyo sitemizi kurduk ve doppler ultrason cihazlarımızın sayısını artırdık. Ameliyathanelerimizi hem donanım hem tesisat olarak yeniliyoruz. Bunun yanı sıra özellikle kanser hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde etkin olarak kullanılabilecek bir PET/BT cihazının yanı sıra ikinci bir MR cihazının kazandırılması noktasında kamu ve özel sektörün de desteğiyle geçtiğimiz haftalarda bir kampanya başladı. Kampanyamız çok iyi gidiyor. Hem bağışçılarımız hem de devletimizin desteğiyle iki ay içerisinde açılışımızı yapıp halk sağlığına kazandıracağız."

Rektör Cüneyt Erenoğlu, kendileri için en önemli unsurun halk sağlığı olduğuna işaret etti.

ÇOMÜ'de doktor ve hekim yetiştirdiklerini vurgulayan Erenoğlu, şöyle devam etti:

"Daha da önemlisi uzman hekim yetiştiriyoruz. Bu konuda ve özellikle kanser alanında çok önemli profesör hocalarımız var, alanında yetkin. Ancak en büyük eksikliğimiz bu PET/BT cihazının ne yazık ki olmamasıydı. Bunu kazandırarak hocalarımızın eğitim, öğretim ve araştırma geliştirme çalışmalarında da ARGE faaliyetlerine de destek sağlamış olacağız. ve şunu da taahhüt ediyoruz. Hocalarımızla birlikte bu cihazları 7 gün 24 saat ilkesiyle halk sağlığına sunmuş olacağız."

Kaynak: AA / Sağlık

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