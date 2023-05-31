ÇOMÜ Hastanesi'nde kapalı yöntemle anevrizma ameliyatı gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde kapalı yöntemle anevrizma (kan damarlarının duvarlarındaki zayıflama sonucu bir balon gibi genişlemesi) ameliyatı gerçekleştirildi.

ÇOMÜ'den yapılan açıklamada, karın ağrısı şikayeti ile polikliniğe gelen 60 yaşındaki erkek hastada "abdominal aort anevrizması" tespit edildiği duyuruldu.

Çapı yaklaşık 6 santimetreye kadar genişleyen anevrizmanın endovasküler (kapalı) yöntemle tedavi edilmesine karar verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her iki kasıktan damarlara girişim yapılarak anevrizmaya ulaşıldı. Batın açılması gerekmeyen bu yöntem ile damar içinden gönderilen greft kaplı stentler ile anevrizma endovasküler olarak onarıldı. Prof. Dr. Gündüz Yümün ve Doç. Dr. Sedat Özcan tarafından gerçekleştirilen spinal anestezi ile işlem yaklaşık 1 saat sürdü. Her hangi komplikasyon gözlenmeyen hasta şifa ile taburcu edildi. Özverili çalışmalarından dolayı Kalp ve Damar Cerrahisi ile anesteziyoloji ekibine ve desteklerinden dolayı Başhekim Doç. Dr. Hasan Ali Kiraz'a teşekkür ediyoruz."