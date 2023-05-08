Çok Sıcak Çay İçmek Ağız Kanseri Riskini Artırıyor

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Köse, yapılan son araştırmalara göre sıcak ve hızlı tüketilen çayın ağız kanseri riskini artırdığını belirtti. Köse, çayı ılık ve taze tüketmenin daha doğru olduğunu söyledi.

RİZE Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Köse, sıcak ve hızlı tüketilen çaya ilişkin yapılan son araştırmaları değerlendirerek, "Bilimsel kanıtlar, net bir şekilde gösteriyor ki; bizim de dahil olduğumuz Orta Doğu toplumlarında yoğun ve sıcak çay tüketiminin ağız bölgesi kanser riskini artıran etkenlerden biri olduğu yönündedir. Çay tiryakilerinin çayı çok sıcak değil de biraz daha soğuk tüketmesini önerebilirim" dedi.

Çin ve Amerika'da yapılan araştırmalarda; düzenli olarak sıcak ve hızlı tüketilen çay ile kahvenin vücuttaki mukozaları yaktığı, buna bağlı kişinin ağız bölgesindeki kanser riskini 3 kat arttırdığı ortaya çıktı. Bilim insanları, aşırı sıcak içeceklerin tüketilmesinin yenilenen hücreleri kanserli hale getirebileceği yönünde de tespitte bulundu. Konuya ilişkin konuşan RTEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Köse, "Ülke olarak çayı sıcak ve hızlı içme alışkanlığındayız. Sıcak ve yoğun bir şekilde tüketilen çay, ağız ve boğaz mukozasında kronik tahribatlara neden olup, ileride baş-boyun bölgesindeki kanser gelişim riskini artırıyor. Bilimsel kanıtlar, net bir şekilde gösteriyor ki; bizim de dahil olduğumuz Orta Doğu toplumlarında yoğun ve sıcak çay tüketiminin ağız bölgesi kanser riskini artıran etkenlerden biri olduğu yönündedir. Çay tiryakilerinin çayı çok sıcak değil de biraz daha soğuk tüketmesini önerebilirim" dedi.

Ali Rıza Büyük de "Bilgim yoktu ama biz bir vitamin varmış gibi çay içiyoruz. Karadeniz'de çay sıcak içilir. Çay soğuk geldiğinde, 'bu çay niye böyle değiştir' deriz" ifadelerini kullandı.