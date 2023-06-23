Çocuklarda yüksekten düşme olaylarına dikkat çeken uzmanlar uyarıyor

Psikolojik Danışman, Rehberlik Uzmanı ve Oyun Terapisti Betül Bostan, son dönemde çocuklarda görülen yüksekten düşme olaylarıyla ilgili olarak, 'Yüksekten atlamaları daha çok 2-7 yaş arasındaki dönemde görüyoruz. Bu dönemdeki çocuklar, gerçek ve hayal arasındaki bağlantıyı kuramazlar ve izledikleri şeyin gerçekliğine inanırlar. Mümkün olduğunca çocukları, süper güçler, büyüler, sihirler, gerçeklikten uzak olan, hayal ürünü karakterlerden olabildiğince uzak tutmamız gerekiyor' dedi.

PSİKOLOJİK Danışman, Rehberlik Uzmanı ve Oyun Terapisti Betül Bostan, son dönemde çocuklarda görülen yüksekten düşme olaylarıyla ilgili olarak, "Yüksekten atlamaları daha çok 2-7 yaş arasındaki dönemde görüyoruz. Bu dönemdeki çocuklar, gerçek ve hayal arasındaki bağlantıyı kuramazlar ve izledikleri şeyin gerçekliğine inanırlar. Mümkün olduğunca çocukları, süper güçler, büyüler, sihirler, gerçeklikten uzak olan, hayal ürünü karakterlerden olabildiğince uzak tutmamız gerekiyor" dedi.

Son dönemlerde çocuklarda, ekrana bağlı olarak yaşanan yüksekten atlamaların çoğalması sebebiyle Psikolojik Danışman, Rehberlik Uzmanı ve Oyun Terapisti Betül Bostan ailelere tavsiyelerde bulundu. Çocukların cansız nesneleri canlı varlıklar gibi algıladıklarını belirten Bostan, "Yüksekten atlamaları biz daha çok 2-7 yaş arasındaki işlem öncesi dönemde görüyoruz. İşlem öncesi dönemde çocuklar bazı ayrımları yapabilir ve kategorize edebilirler. Nesneleri birbirinden ayırabilirler ama aralarındaki bağlantıyı çözümleyemezler. Bu dönemdeki çocuklar gerçek ve hayal arasındaki bağlantıyı kuramazlar ve izledikleri şeyin gerçekliğine inanırlar. Çocuklarda canlandırmacılık, ben merkezlilik gibi bazı durumları gözlemleriz. Canlandırmacılık da çocuklar, aslında gerçekte olmayan cansız nesneleri canlı varlıklar gibi algılayabiliyorlar. Burada aslında izledikleri çizgi filmlerde, karakterleri gerçekmiş gibi algılamalarının sebebi bu. Kendilerinin de televizyona, ekrana ya da bu tarz çizgi filmlere uzun süre maruz kaldıklarında da genelde bunları gerçekleştirebileceklerine inanıyorlar. Çünkü aynı zamanda benmerkezci dünyadalar ve kendilerinin doğruları söz konusu kendi dünyalarında" diye konuştu.