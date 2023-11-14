Çocuklarda Tip-1 Diyabet Belirtileri ve Farkındalık Etkinliği

ADANA'da Balcalı Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Bilgin Yüksel, çocuklarda çok su içme, sık idrara çıkma ve kilo kaybının eşlik ettiği belirtilerin Tip-1 diyabet hastalığının habercisi olduğunu söyledi.'14 Kasım Dünya Diyabet Günü' kapsamında Balcalı Hastanesi Gönüllüler Derneği'nin organizasyonuyla hastane bahçesinde diyabet hastası çocuklar için etkinlik düzenlendi. Balonlarla süslenen alanda pamuk prenses ve palyaço kıyafetleri giyen gönüllüler, çocuklarla müzik eşliğinde dans edip eğlendi. Çocuklar ellerinde Türk bayrakları ile '10'uncu Yıl Marşı'nı da söyledi.

'SENSÖRLER KARŞILANSIN, PARMAKLARIM BANA KALSIN'

Çocukların 'Tip-1, Tip-2'den farklıdır', 'Sensörler karşılansın, parmaklarım bana kalsın', 'Diyabet benim arkadaşım' pankartları taşıdığı etkinlikte, hastalığa karşı farkındalık oluşturmak için herkes yakalarına mavi kurdele taktı.

Balcalı Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Bilgin Yüksel, yaptığı konuşmada, çocuk yaşlarda en sık Tip-1 diyabet ile karşılaştıklarını belirterek, çok su içme, sık idrara çıkma ve kilo kaybı gibi belirtiler gösteren çocukların mutlaka sağlık kuruluşuna götürülüp metabolik kontrollerinin yaptırılması gerektiğini vurguladı. Gün içerisinde birçok kez şeker ölçümünde parmak uçları delinen ve acıyan Tip-1 diyabet hastası çocuklar için bu durumun çok zorlu olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yüksel, "Hastalarımızın şu an en büyük sıkıntısı sensörlü şeker ölçüm cihazları. Bunun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından düzenli olarak ödenmesi önemli, çünkü ailelere büyük bir maddi külfet oluşturuyor. Sosyal güvencesi olmayan hastalar ise bunu temin edemiyor. Bunu devletin karşılaması, sensörün SGK tarafından ödenmesi çok önemli. Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili bir girişimi oldu ama henüz hastalarımızın tamamı bundan faydalanamıyor" dedi. (DHA)