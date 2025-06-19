Çocuklarda güneş çarpmasına dikkat

DÜZCE - Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çocuklarda güneş çarpması vakalarında artış başladı. Çocuk Hastalıkları Uzmanı, aileleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte çocuklarda güneş çarpması vakalarının arttığını belirten Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Yurtseven, ailelerin bazı önlemler alması gerektiğini ifade etti. Yurtseven, "Bu yıl yaz mevsimi biraz geç geldi ama çocuklar artık dışarı çıkmaya başladı. Güneş çarpması dediğimiz durum, çocuklar uzun süre dışarıda, özellikle güneşin dik geldiği saatlerde oynadığında meydana geliyor. Bir çocuk annesine ya da ailesine 'Başım ağrıyor', 'Başım dönüyor', 'Midem bulanıyor', 'Karnım ağrıyor', 'Kendimi halsiz hissediyorum' gibi şikayetlerle geliyorsa ve uzun süre dışarıda vakit geçirdiyse, biz hemen güneş çarpmasından şüpheleniyoruz. Böyle bir durumda çocuk hemen soğuk bir duşa sokulmalı, kıyafetleri çıkarılmalı ve sıvı desteği sağlanmalıdır. Çünkü güneş altında kalan çocukların vücutlarındaki sıvı azalır. Bu nedenle çocuklara bol su, soda ya da hafif tuz içeren içecekler verilmelidir" dedi.

"Kesinlikle önermiyoruz"

Çocukların sabah 10.00 ile öğleden sonra 16.00 saatleri arasında dışarı çıkarılmaması gerektiğini söyleyen Yurtseven, "Daha çok gölgede oynamalarını sağlayabiliriz. Aileler genellikle küçük çocuklarının üşümesinden endişe ediyor. Ancak dışarıda dolaştırılırken çocuklara çok kalın kıyafetler giydirilmemeli. İnce bir battaniye ya da örtü yeterli olacaktır. Eğer çocuk soğuk duşa sokulduktan ve sıvı desteği verildikten sonra şikayetlerinde azalma olmuyorsa, en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Ayrıca bazı aileler çocuğun vücut sıcaklığı arttığında ateş düşürücü vermeye çalışıyor ancak biz bunu kesinlikle önermiyoruz" diye konuştu.