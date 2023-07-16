Cizre'de düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk, Elazığ'da tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Berat Akdoğan'ın cenazesi ailesine teslim edildi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk, Elazığ'da tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Cizre'de 12 Temmuz'da bir binanın 3. katından düşen Berat Akdoğan, kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Elazığ'daki özel bir hastaneye sevk edildi.
Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Akdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Akdoğan'ın cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Sağlık