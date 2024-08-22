Cizre'de doğan bebek ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2 gün önce dünyaya gelen bebek, solunum yetersizliği nedeniyle ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2 gün önce dünyaya gelen bebek, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.
Cizre Devlet Hastanesinde 2 gün önce doğan bebeğin, solunum yetersizliği nedeniyle ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.
Bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakledildi.