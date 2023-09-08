Çinli Bilim İnsanları İlk Kez Domuz Embriyolarından İnsan Böbreği Üretti

Çinli bilim insanları, domuz embriyolarının içindeki insan kök hücrelerinden böbrek elde etmeyi başardı. Bu gelişme, böbrek nakilleri için umut verici bir alan açarken, insan böbrek gelişimini incelemek için yeni bir fırsat sunuyor.

GUANGZHOU, 8 Eylül (Xinhua) -- Çinli bilim insanlarından oluşan bir ekip, dünyada ilk kez domuz embriyolarının içindeki insan kök hücrelerinden böbrek elde etti.

Cell Stem Cell dergisinde Perşembe günü yayımlanan araştırmaya göre, domuzlarda insan organlarının yetiştirilmesi çalışmalarını başarıya taşıyacak bu gelişme, böbrek nakilleri için heyecan verici bir alan ve insan böbrek gelişimini incelemek için yeni bir fırsat yaratıyor.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Guangzhou Biyotıp ve Sağlık Enstitüleri'nden bilim insanları, insanda indüklenmiş pluripotent kök hücrelerindeki (IPSC) bazı genleri değiştirmek için bir gen düzenleme aracı kullanarak, genetik olarak böbrek büyütme yeteneğinden yoksun olacak şekilde değiştirilmiş domuz embriyolarında tutunma ve böbrek oluşturma yeteneklerini güçlendirdi.

IPSC'ler, yetişkin deri veya kan hücrelerinden elde edilen ve embriyonik benzeri bir duruma yeniden programlanarak tedavi amaçlı ihtiyaç duyulan her tür insan hücresinin geliştirilmesini sağlayan bir kök hücre türü.

Araştırma, araştırmacıların 28 gün içinde düzenli insan-domuz kimerik orta evre böbrek yapılarına sahip beş embriyo elde ettiklerini ve bu insan donör hücrelerinin işlevsel hücrelere farklılaşabildiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, kimerik böbreklerdeki insan hücrelerinin oranı yüzde 70'e, mezonefrik tübüllerin oluşumundaki insan hücresi katkısının oranı ise maksimum yüzde 58'e ulaştı.

Gestasyon, mevcut etik kurallara uygun olarak 3 ila 4 hafta içinde sonlandırıldı.

Araştırma, domuzlardaki insan kök hücrelerinden ilk kez organ üretme olasılığının var olduğunu gösterirken, insan organı nakillerindeki organ eksikliğinin üstesinden gelinmesine yardımcı olacak cazip bir alternatif de sunuyor.

King's College London'dan değerlendirme hakemi Dusko Ilic, sonuçları, insan organlarını büyütmek ve yetiştirmek için kuluçka makinesi olarak domuzları kullanan organ biyomühendisliğine yönelik yeni bir yaklaşımın öncü adımları olarak tanımladı.

Reading Üniversitesi profesörlerinden Darius Widera ise "Gelecekte, bu teknolojinin optimize edilmiş bir versiyonu, böbrek nakli için mevcut uyumlu donör eksikliğini giderebilir" dedi.