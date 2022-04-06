Çinli Bilim İnsanları Geri Döndürülebilir ve Uzun Vadeli Erkek Doğum Kontrol Yöntemi Geliştirdi

BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) — Çin'deki Harbin Tıp Üniversitesi ve Ulusal Nanobilim ve Teknoloji Merkezi'nden araştırmacılar, ACS Nano dergisinde yakın zaman önce yayımladıkları çalışmalarında, erkeklerin sperm kanalına enjekte edilen ve ekstrakorporeal ultrasonla temizlenebilen bir hidrojeli tanımladı. Dünya genelindeki gebeliklerin yaklaşık yarısı, aslında doğum kontrolünün başarısız olması sebebiyle istenmeden gerçekleşiyor ve kadın sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden oluyor. Başta prezervatif ve vazektomi olmak üzere erkek doğum kontrol yöntemleri aynı anda hem çok etkili hem de geri döndürülebilir olmuyor. Araştırmaya göre bu hidrojel, titanyum dioksit, kalsiyum klorür ve tioketal ile birleştirilmiş sodyum aljinattan oluşan bir karışım.

Araştırma, karışımın etken maddelerinin tek seferlik bir prosedürle sperm kanalına enjekte edildiğini ve 160 saniye içinde sıvıdan hidrojele dönüşebildiğini, böylece tüpleri önemli ölçüde bloke ederek spermin hareketliliğini engellediğini gösterdi. Doğurganlık gerektiğindeyse müdahale gerektirmeyen iyileştirici ultrason, titanyum dioksitin reaktif oksijen türleri üretmesini sağlayabiliyor ve bu da sonra hidrojel ağını yok etmek için tioketali bölüyor. Çalışmaya göre, yeniden doğurganlık oranı yüzde 100 oranına kavuştu. Ultrasonlar ayrıca tıkanma ve yeniden kanal açma sürecini gerçek zamanlı olarak takip edebiliyor. Araştırmacılar, yöntemin gelecekte erkeklerin üremelerini kontrol etmeleri amacıyla henüz karşılanamamış bir ihtiyacı gideren, güvenilir, güvenli ve geri döndürülebilir bir erkek doğum kontrol tekniği olarak kullanılabileceğini belirtti.

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Xinhua / Sağlık