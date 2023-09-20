Çin ve ABD Ortaklığıyla Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi Açıldı

Çinli ve ABD'li kurumlar tarafından ortaklaşa kurulan Uluslararası Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi, Guangzhou'da açıldı. Merkezde Çin, ABD ve diğer Asya-Pasifik ülkelerinden stajyerlere robotik ameliyat eğitimi verilecek.

GUANGZHOU, 20 Eylül (Xinhua) -- Çinli ve ABD'li kurumlar tarafından ortaklaşa kurulan Uluslararası Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi, Salı günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da açıldı.

Merkez, Guangzhou'daki Sun Yat-sen Üniversitesi Birinci Hastanesi ile Kaliforniya Üniversitesi-Berkeley tarafından ortaklaşa kuruldu. Merkezde Çin, ABD ve diğer Asya-Pasifik ülkelerinden stajyerlere robotik ameliyat eğitimi verilecek.

Hastanenin Nansha bölümünde 1.200 metrekarelik bir alanı kaplayan merkez, son teknoloji ürünü dördüncü nesil da Vinci Xi cerrahi robotik sisteminden iki setin yanı sıra ameliyatlarda ihtiyaç duyulan diğer cihazlarla ve gösteri ve yayın sistemleriyle donatılmış durumda.

2015 yılında da Vinci robotik cerrahi sistemlerinin kullanılmaya başlandığı hastanede, o tarihten bu yana 4.457 robotik ameliyat yapıldı.

Hastaneye göre, geleneksel endoskopi ile karşılaştırıldığında robotik cerrahi sistemler, cerrahlara üç boyutlu ve yüksek çözünürlüklü görüşün yanı sıra becerikli robotik kollar da dahil olmak üzere benzersiz avantajlar sunuyor. Ayrıca, robotik cerrahi sistemlerinin kullanımı, cerrahların ameliyatları oturarak yapmalarına olanak sağlayarak daha az yorulmalarını sağlıyor.