Çin, Vaka Sayısının Artmasıyla, Dinamik Sıfır Kovid Yaklaşımına Bağlı Kalma Sözü Verdi

BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) — Mi, düzenlenen basın toplantısında, hem semptomatik hem de asemptomatik olan yerel kaynaklı vaka sayısının hızla artması ve virüsün bazı bölgelerde topluluklara yayılmaya devam etmesi nedeniyle, Çin'in Kovid-19'un kontrol altına alınması konusunda ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurguladı. NHC tarafından açıklanan son verilere göre, Çin ana karasında Salı günü 1.383 yerel kaynaklı teyit edilmiş vaka ile 19.089 asemptomatik vaka bildirildi. Mi, yerel yetkililere olası Kovid-19 dalgalarına karşı karantina tesisleri ve geçici hastaneler hazırlaması için çağrıda bulundu.

Sözcü ayrıca, günlük ihtiyaçların karşılanmasını güvence altına almak ve halkın tıbbi tedavi ihtiyaçlarına cevap verebilmek için hiçbir çabadan kaçınılmaması gerektiğini belirtti. Mi, başta yaşlılar olmak üzere daha fazla insanın koronavirüse karşı aşılanmasına yönelik tedbirler alınması gerektiğinin altını çizdi. NHC'ye göre, Çin ana karasında 1,24 milyardan fazla insan, Salı günü itibariyle Kovid-19'a karşı tamamen aşılanmış durumda.

Xinhua / Sağlık