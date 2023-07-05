Çin, Uluslararası Tıbbi Yardım Ekipleriyle 3.600 Sağlık Çalışanını Yurtdışına Gönderdi

Çin, 2018-2022 yılları arasında uluslararası tıbbi yardım ekipleri aracılığıyla yaklaşık 3.600 sağlık çalışanını yurtdışına gönderdi ve 9,56 milyon hastaya hizmet verdi. Çin son 60 yılda dünya genelinde 76 ülke ve bölgeye yaklaşık 30.000 sağlık çalışanı göndererek 290 milyon hastaya tıbbi hizmet sağladı.

CHANGSHA, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin 2018-2022 yılları arasında uluslararası tıbbi yardım ekipleri aracılığıyla yaklaşık 3.600 sağlık çalışanını yurtdışına gönderdi ve 9,56 milyon hastaya hizmet verdi.

Söz konusu bilgiler, Çin'in orta kesimlerindeki Hunan eyaletine bağlı Changsha kentinde Salı günü düzenlenen bir iş toplantısında kaydedildi. Toplantı, Çin'in ilk uluslararası tıbbi yardım ekibini göndermesinin 60. yıldönümünü anmak üzere düzenlendi.

Toplantıda verilen bilgilere göre Çin son 60 yılda dünya genelinde 76 ülke ve bölgeye yaklaşık 30.000 sağlık çalışanı göndererek 290 milyon hastaya tıbbi hizmet sağladı.

Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Cao Xuetao, komisyonun küresel sağlık yönetişimine aktif olarak katılacağını ve uluslararası tıbbi yardımın ilerletilmesine daha fazla katkıda bulunacağını söyledi.