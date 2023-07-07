Çin, Ulusal Düzeyde Tıbbi Acil Müdahale Ekipleri Oluşturacak

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, uzmanlardan oluşan bir dizi tıbbi acil müdahale ekipleri kuracak. Bu ekipler, acil tıp, yoğun bakım, tıbbi ortopedi ve epidemiyoloji gibi 22 farklı tıp disiplinini kapsayacak. Ekipler, ülkenin tıbbi acil durum müdahale sisteminin inşası için politika önerileri ve teknik destek sağlayacak, ayrıca tıbbi acil durum yönetimi ve yöntemleri için düzenlemeler yapacak.

BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ulusal düzeyde uzmanlardan oluşan bir dizi tıbbi acil müdahale ekipleri oluşturacak.

Komisyon tarafından Perşembe günü yapılan açıklamaya göre uzman ekiplerin acil tıp, yoğun bakım, tıbbi ortopedi ve epidemiyoloji dahil olmak üzere 22 tıp disiplinini kapsayacağı belirtildi.

Bu ekiplerin, ülkenin tıbbi acil durum müdahale sisteminin inşası için politika önerileri ile teknik destek sağlamaları ve tıbbi acil durum yönetimi ile yöntemleri için düzenlemeleri formüle etmesi bekleniyor.

Açıklamada, ekiplerin ayrıca ülke genelindeki acil tıbbi müdahale ve tedavi çalışmalarına katılarak rehberlik edeceği belirtildi.