Çin, Özbekistan, Çek Cumhuriyeti ve Gürcistan ile geleneksel Çin tıbbı işbirliği anlaşması imzaladı

Çin'in Xi'an şehri, Özbekistan, Çek Cumhuriyeti ve Gürcistan ile geleneksel Çin tıbbının kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla işbirliği anlaşmaları imzaladı. Anlaşmalar, teşhis ve tedavi, rehabilitasyon ve koruyucu sağlık hizmetleri alanlarında işbirliğini teşvik edecek.

Xİ'AN, 24 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'ın sağlık komisyonu, Özbekistan, Çek Cumhuriyeti ve Gürcistan temsilcileriyle geleneksel Çin tıbbının (TCM) kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla mutabakat zaptları imzaladı.

Cumartesi günü imzalanan mutabakat zaptlarına göre taraflar, geleneksel Çin tıbbının teşhis ve tedavi, rehabilitasyon ve koruyucu sağlık hizmetleri alanlarında etkileşim ve işbirliğini teşvik edecek.

Mutabakat zaptlarına göre taraflar ayrıca geleneksel Çin tıbbı uzmanlarının eğitimi ve geliştirilmesi konusunda işbirliğini teşvik edecek, yurtdışında geleneksel Çin tıbbı klinikleri ve merkezleri kurmak için birlikte çalışacak ve tıbbi konsültasyonun ardından ve koşullar uygun olduğunda yerel halka geleneksel Çin tıbbı hizmetleri sunacak.