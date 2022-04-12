Çin Okullarda Kovid-19'la Mücadeleyi Hızlandırıyor

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) — Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ve Eğitim Bakanlığı tarafından Salı günü yayınlanan son Kovid-19 müdahale rehberinde üniversiteler, anaokulları ve ilkokul ile ortaokulların, öğrenciler ile akademik çalışanların sağlığına yönelik günlük gözetimi sıkılaştırması gerektiği belirtildi. Rehbere göre, söz konusu eğitim kurumları, vücut sıcaklığı raporlarını toplayacak ve hastalık izninde olanların takibini yapacak. Eğitim kurumlarının aynı zamanda öğrencilere, akademik kadrolara ve çalışanlara düzenli olarak nükleik asit testi yapması da gerekiyor.

Okulların, hastaların hızlı bir şekilde sevk edilmesi, risk gruplarının belirlenmesi ve karantinaya alınması ile mekanların dezenfekte edilmesi için Kovid-19 testi pozitif çıkan hastalara yönelik acil müdahale planına da sahip olması lazım. Öğrencilere, üç yaşın üzerindelerse Kovid-19'a karşı aşı olmaları, 18 yaşın üzerindeyseler de hatırlatma dozu vurulmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Xinhua / Sağlık