Çin, Maymun Çiçeği Hastalığının Yayılmasını Önlemek İçin Çabalarını Arttırdı

Asya'nın belirli bölgelerinde bildirilen maymun çiçeği hastalığı vakalarının artması ve Çin'in başkenti Beijing ile Guangzhou gibi şehirlerinde birkaç vakanın ortaya çıkması üzerine Çin'in, maymun çiçeği hastalığının yayılmasını önlemeye yönelik çabalarını iki katına çıkardığı belirtildi.

BEİJİNG, 20 Haziran (Xinhua) -- Asya'nın belirli bölgelerinde bildirilen maymun çiçeği hastalığı vakalarının artması ve Çin'in başkenti Beijing ile Guangzhou gibi şehirlerinde birkaç vakanın ortaya çıkması üzerine Çin'in, maymun çiçeği hastalığının yayılmasını önlemeye yönelik çabalarını iki katına çıkardığı belirtildi.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi yetkilisi Shi Guoqing, Salı günü yaptığı açıklamada hastaları mümkün olduğunca erken tespit etmek amacıyla, ülkenin özellikle kilit grupların korunmasına odaklanan bir maymun çiçeği virüsü izleme ve erken uyarı sistemi oluşturduğunu söyledi.

Shi, ülkeye gelen yolcuların sağlık durumunun takibi, şüpheli vakalar için epidemiyolojik araştırma yapılması, numune toplanması ve laboratuvar testleri gibi alanlarda çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) geçen ay yaptığı açıklamada, maymun çiçeği virüsü hastalığının artık küresel bir acil sağlık durumu oluşturmadığını, ancak yeniden bir acil durum oluşturabilme tehlikesinin devam ettiğini bildirmişti.