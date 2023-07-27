Çin, Maymun Çiçeği Hastalığının Kontrolü İçin Plan Yayımladı

Çin Ulusal Hastalık Önleme ve Kontrol İdaresi ve Ulusal Sağlık Komisyonu, maymun çiçeği hastalığının önlenmesi ve kontrolü için bir plan yayımladı. Plan, hastalık teşhisi, salgının izlenmesi ve raporlanması, vakaların ele alınması gibi hususlarla ilgili olarak maymun çiçeği hastalığının önlenmesi ve kontrolüne ilişkin kuralları ortaya koydu.

BEİJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Hastalık Önleme ve Kontrol İdaresi ve Ulusal Sağlık Komisyonu, maymun çiçeği hastalığının önlenmesi ve kontrolü için bir plan yayımladı.

Ulusal Hastalık Önleme ve Kontrol İdaresi'nden Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, ortaklaşa hazırlanan belge, Çin'deki maymun çiçeği vakalarının yayılmasına zamanında ve etkili bir şekilde müdahale edilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Plan, hastalık teşhisi, salgının izlenmesi ve raporlanması, vakaların ele alınması gibi hususlarla ilgili olarak maymun çiçeği hastalığının önlenmesi ve kontrolüne ilişkin kuralları ortaya koydu.

Planda, salgına müdahale kapsamında ülke çapındaki sağlık yetkilileri ve diğer ilgili departmanlar arasında sağlam bir işbirliği ve bilgi paylaşımı çağrısında da bulunuldu.

Eylül 2022'de Çin'de ilk yurtdışı kaynaklı maymun çiçeği enfeksiyonu kaydedildi. Haziran ayından bu yana, ülkenin çeşitli eyaletlerinde yeni yerel salgınlar ve gizli bulaşma açısından yüksek risk oluşturan çok sayıda vaka bildirildi.