Çin, Kırgızistan'a seyyar hastane bağışında bulundu

Çin'in Kırgızistan'a bağışladığı seyyar hastanelerin teslim töreni Bişkek'te gerçekleşti. Kırgızistan Cumhurbaşkanı ve Çin Büyükelçisi törene katıldı. Bağışın iki ülke ilişkilerini ve dostluğu yansıttığı belirtildi.

1. Tıbbi ekipmanların çeşitli görüntüleri

2. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Çin'in Kırgızistan Büyükelçisi Du Dewen'in seyyar hastaneleri teftişinden çeşitli görüntüler

3. Tıbbi ekipmanların ve çadırların çeşitli görüntüleri

4. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Çin'in Kırgızistan Büyükelçisi Du Dewen'in seyyar hastaneleri teftişinden çeşitli görüntüler

5. Ala-Too Meydanı'ndan çeşitli görüntüler

Çin'in Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı'na bağışladığı iki set seyyar hastanenin teslim töreni Pazar günü Bişkek'te yapıldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Çin'in Kırgızistan Büyükelçisi Du Dewen de törene katıldı.

Caparov, bağışın iki ülke arasındaki üst düzey ilişkileri ve iki halk arasındaki derin dostluğu tam anlamıyla yansıttığını belirterek, hastanelerin acil durumlarda hızlı, erişilebilir ve nitelikli tıbbi bakım sunulmasını sağlayacağını kaydetti.

Büyükelçi Du Dewen ise seyyar hastanelerin tesliminin, Çin ve Kırgızistan arasında ortak geleceğe sahip bir toplum inşa etmeye yönelik müşterek çabaların canlı bir örneği olduğunu söyledi.

Büyükelçi, iki ülke liderinin Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da vardığı mutabakatı hayata geçirmek ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik etmek üzere Kırgızistan ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Törene Kırgızistan Başbakanı Akılbek Caparov, Kırgızistan Meclis Başkan Yardımcısı Cemile İsayeva ve Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev de katıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bişkek'ten bildiriyor. (XHTV)