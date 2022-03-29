Çin'in Zhejiang Eyaletinden Shanghai Kentine Kovid-19 Testleri İçin Destek Geldi

SHANGHAİ, 29 Mart (Xinhua) — Çin'in doğusundaki Shanghai kentinin Pudon bölgesinde bulunan bir Kovid-19 test sahasında bölge sakinlerine nükleik asit testi yapan Zhejiang eyaleti sağlık çalışanları görülüyor, 28 Mart 2022. Shanghai kentine komşu Zhejiang eyaletinden bir test personeli ekibi Pazartesi günü, şehirde yeni bir nükleik asit testi turuna destek olmak üzere Shanghai'ya geldi. (Fotoğraf: Jiang Aishan/Xinhua)

Xinhua / Sağlık