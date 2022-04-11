Çin'in Nanjing Şehrinde Kovid-19 Olanlar İçin Dört Geçici Hastane Yapılacak - Haberler

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Çin'in Nanjing Şehrinde Kovid-19 Olanlar İçin Dört Geçici Hastane Yapılacak

Xinhua - Sağlık
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Çin'in Nanjing Şehrinde Kovid-19 Olanlar İçin Dört Geçici Hastane Yapılacak

NANJİNG, 11 Nisan (Xinhua) — Dört geçici hastanenin tamamı spor stadyumlarından ve fuar merkezlerinden dönüştürülecek. İskan ve kentsel-kırsal kalkınma belediye komisyonu, hastanelerin yapımında yaklaşık 1.000 işçinin çalışacağını söyledi. Hastanelerin yapımı sırasında tüm işçiler, dönüştürülen bu mekanlarda kalacak ve düzenli olarak nükleik asit testi yaptıracak. Sağlık Komisyonu, dört geçici hastanede hafif vakalar ile asemptomatik taşıyıcıların kalmasının […]

NANJİNG, 11 Nisan (Xinhua) — Dört geçici hastanenin tamamı spor stadyumlarından ve fuar merkezlerinden dönüştürülecek. İskan ve kentsel-kırsal kalkınma belediye komisyonu, hastanelerin yapımında yaklaşık 1.000 işçinin çalışacağını söyledi. Hastanelerin yapımı sırasında tüm işçiler, dönüştürülen bu mekanlarda kalacak ve düzenli olarak nükleik asit testi yaptıracak. Sağlık Komisyonu, dört geçici hastanede hafif vakalar ile asemptomatik taşıyıcıların kalmasının ve tedavi edilmesinin öngörüldüğünü belirti.

Xinhua / Sağlık

Nisan, Sağlık, Haberler

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