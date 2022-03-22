Çin'in Kuzeydoğusundaki Shenyang'da Kovid-19 Salgınına Karşı 'Kapalı Yönetim' Uygulaması Başladı - Haberler

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Çin'in Kuzeydoğusundaki Shenyang'da Kovid-19 Salgınına Karşı 'Kapalı Yönetim' Uygulaması Başladı

Xinhua - Sağlık
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Çin'in Kuzeydoğusundaki Shenyang'da Kovid-19 Salgınına Karşı 'Kapalı Yönetim' Uygulaması Başladı

SHENYANG, 22 Mart (Xinhua) — Kentin Kovid-19 önleme ve kontrol yönetim merkezinin verdiği bilgiye göre, kent sakinlerinin, yerleşim topluluklarına girmek ve çıkmak için son 48 saatte alınmış negatif nükleik asit testi sonucu ile özel bir geçiş izni sunması gerekecek. Kırsal bölgelerde yaşayanların da köylerine girmek ve ayrılmak için geçiş iznine ihtiyacı olacak. Yerel sağlık yetkilileri, […]

SHENYANG, 22 Mart (Xinhua) — Kentin Kovid-19 önleme ve kontrol yönetim merkezinin verdiği bilgiye göre, kent sakinlerinin, yerleşim topluluklarına girmek ve çıkmak için son 48 saatte alınmış negatif nükleik asit testi sonucu ile özel bir geçiş izni sunması gerekecek. Kırsal bölgelerde yaşayanların da köylerine girmek ve ayrılmak için geçiş iznine ihtiyacı olacak.

Yerel sağlık yetkilileri, Salı sabahı kent genelinde üçüncü tur her şey dahil nükleik asit testi başlattı. Belediye yetkililerinin Salı günü gerçekleştirdiği basın toplantısına göre, Cumartesi öğlen ile Pazar geceyarısı arasında gerçekleştirilen kitlesel testin ikinci turunda 45 pozitif Kovid-19 vakası tespit edildi. Shenyang kenti, Pazartesi günü itibarıyla aralarında 94 teyitli vaka ve 147 asemptomatik taşıyıcının da bulunduğu 241 yerel pozitif vaka bildirdi.

Xinhua / Sağlık

22 Mart, Salı, Sağlık, Haberler

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