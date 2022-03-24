Çin'in Changchun Kentinde İnsanlar, Kovid-19 Testi İçin Kuyrukta Bekliyor - Haberler

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Çin'in Changchun Kentinde İnsanlar, Kovid-19 Testi İçin Kuyrukta Bekliyor

Xinhua - Sağlık
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Çin'in Changchun Kentinde İnsanlar, Kovid-19 Testi İçin Kuyrukta Bekliyor

CHANGCHUN, 24 Mart (Xinhua) — Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Jilin eyaletinin Changchun kentinde bir sağlık çalışanı, bir Kovid-19 test alanında nükleik asit testi için bir kent sakininden sürüntü örneği alıyor, 24 Mart 2022. (Fotoğraf: Zhang Jian/Xinhua)

CHANGCHUN, 24 Mart (Xinhua) — Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Jilin eyaletinin Changchun kentinde bir sağlık çalışanı, bir Kovid-19 test alanında nükleik asit testi için bir kent sakininden sürüntü örneği alıyor, 24 Mart 2022. (Fotoğraf: Zhang Jian/Xinhua)

Xinhua / Sağlık

Çin Halk Cumhuriyeti, Mart, Sağlık, Haberler

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