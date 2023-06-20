Çin Hükümeti, Sıcak Çarpmasına Karşı Önlemler Alınması Talimatını Verdi

Çin hükümeti, bunaltıcı sıcaklarda çalışan kişilerin sıcak çarpmasına karşı korunması için gerekli önlemlerin alınması talimatını verdi. Bu adım, ülkenin kavurucu yaz sıcaklıklarıyla boğuştuğu bir dönemde atıldı.

Beijing Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi'ndeki bir şantiyede karpuz yiyen inşaat işçileri, 16 Haziran 2023. (Fotoğraf: Cai Yang/Xinhua)

BEİJİNG, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin hükümeti, bunaltıcı sıcaklarda çalışan kişilerin sıcak çarpmasına karşı korunması için gerekli önlemlerin alınması talimatını verdi. Bu adım, ülkenin kavurucu yaz sıcaklıklarıyla boğuştuğu bir dönemde atıldı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ve Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından ortaklaşa yayımlanan genelgede, tıp ve sağlık alanındaki idari kurumların sıcak çarpmasına açık sektörlerdeki işverenlere yönelik denetim ve rehberliği güçlendirmesi, denetimlerde tespit edilen sorunları zamanında düzeltmeleri için işverenlere yol göstermesi ve yasa dışı eylemleri yasalara uygun olarak cezalandırması öngörülüyor.

Yetkililerin yüksek sıcaklık uyarılarını zamanında yapması gerektiğini belirten genelge, işverenleri işyeri koşullarını iyileştirmeye, sıcak çarpmasını önleme ve ilk yardım prosedürleri konusunda eğitim vermeye çağırıyor.

Genelgede ayrıca fırın işçileri, açık havada mal yükleyen ve boşaltan çalışanlar, sokak temizlik işçileri ve kuryeler gibi risk gruplarının korunmasını güçlendirmek için eşgüdümlü çalışmalar yapılması gerektiği vurgulandı.

Çin'de Beijing, Tianjin, Hebei, Henan ve Shandong'u kapsayan 2 milyon kilometrekareden daha büyük bir bölge geçen hafta sıcak hava dalgasının etkisi altına girerken, sıcaklığın 35 santigrat dereceyi aştığı günler oldu.