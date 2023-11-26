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Çin'de Solunum Yolu Hastalıklarında Artış

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Sağlık Haberleri
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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü, ülkede son dönemde bildirilen solunum yolu hastalıklarının artışının çeşitli solunum yolu patojenlerinden kaynaklandığını açıkladı.

BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü mi Feng, ülkede son dönemde bildirilen akut solunum yolu hastalıklarındaki devam eden artışa çeşitli solunum yolu patojenlerinin neden olduğunu açıkladı.

Sözcü, Pazar günü düzenlenen basın toplantısında, son dönemde görülen solunum yolu enfeksiyonu hastalıklarının esas olarak influenza virüsünden kaynaklandığını, ayrıca rinovirüsler, mikoplazma pnömonisi, solunum sinsityal virüsü ve adenovirüsün de hastalıklara yol açtığını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Sağlık

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