Çin'de Solunum Yolu Hastalıklarında Artış

BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü mi Feng, ülkede son dönemde bildirilen akut solunum yolu hastalıklarındaki devam eden artışa çeşitli solunum yolu patojenlerinin neden olduğunu açıkladı.

Sözcü, Pazar günü düzenlenen basın toplantısında, son dönemde görülen solunum yolu enfeksiyonu hastalıklarının esas olarak influenza virüsünden kaynaklandığını, ayrıca rinovirüsler, mikoplazma pnömonisi, solunum sinsityal virüsü ve adenovirüsün de hastalıklara yol açtığını belirtti.