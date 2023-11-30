Çin'de Solunum Yolu Hastalıklarında Ana Patojen İnfluenza Virüsü

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden uzmanlar, son dönemde bildirilen solunum yolu hastalıklarında ana patojenin influenza virüsü olduğunu açıkladı. Soğuk hava dalgasının etkisiyle sıcaklıklarda düşüş yaşanan ülkede solunum yolu hastalıklarında yoğun bir sezon yaşanıyor. Uzmanlar, aşıların önemine dikkat çekerek, yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar ve bebeklerin influenzaya karşı aşılanmasını tavsiye ediyor.

BEİJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden uzman Wang Huaqing, izleme sonuçlarına göre Çin genelinde son dönemde bildirilen solunum yolu hastalıklarında ana patojenin influenza virüsü olduğunu söyledi.

Wang, kısa süre önce Xinhua'yla yaptığı söyleşide, son zamanlarda ülkenin birçok bölgesinde soğuk hava dalgasının etkili olduğunu, sıcaklıklarda büyük düşüşler görüldüğünü ve solunum yolu hastalıklarında yoğun sezona girildiğini kaydetti.

Bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde aşıların etkin, güvenli, uygun ve ekonomik bir yaklaşım olduğunu vurgulayan Wang, yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar ve bebekler gibi savunmasız grupların influenzaya karşı aşılanması tavsiyesinde bulundu.

Çocukların solunum yolu hastalıklarına karşı en savunmasız grup olduğunu belirten Beijing Çocuk Hastanesi uzmanı Wang Quan, çocuklarda keyfi ilaç kullanımına karşı uyarıda bulunarak, çocukların iç organlarının tam gelişmemiş olması nedeniyle ilaçların doktor ya da eczacı kılavuzluğunda kullanılması gerektiğini vurguladı.

Beijing Hastanesi Solunum Yolları ve Yoğun Bakım Departmanı Başkanı Li Yanming, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, yaşlı hastaların evde kalması ya da hastaneye götürülmesine karar verilirken, aile üyelerinin hastanın yaşı, kronik hastalıkları ve semptomların şiddetini dikkate alması gerektiğini ifade etti.