Çin'de Solunum Yolu Enfeksiyonlarından Kaynaklanan Salgın Patojenler Açıklandı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelindeki izleme sistemleri ve hastaneler tarafından bildirilen son solunum yolu enfeksiyon hastalıklarının bilinen salgın patojenlerinden kaynaklandığını duyurdu. Patojenler arasında özellikle influenza virüsü, mikoplazma pnömonisi, adenovirüs ve solunum sinsityal virüsü yer alıyor.

BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC), ülke genelindeki izleme sistemleri ve hastaneler tarafından bildirilen son solunum yolu enfeksiyon hastalıklarının bilinen salgın patojenlerinden kaynaklandığını duyurdu.

Patojenler arasında özellikle influenza virüsü, mikoplazma pnömonisi, adenovirüs ve solunum sinsityal virüsü yer alıyor.

NHC Sözcüsü Hu Qiangqiang'ın Cuma günkü basın toplantısında yaptığı açıklamaya göre, Ulusal Sağlık Komisyonu, yerel yönetimlere sınıflandırılmış teşhis ve tedavinin uygulanmasını sağlamaları ve aynı zamanda birinci basamak sağlık tesislerinin kapasitelerini artırmaları için teknik rehberliği güçlendirme talimatı verdi.

Hu, komisyonun ayrıca yerel yönetimlerden, ebeveynlerin kendilerine en yakın hastaneyi bulmalarına yardımcı olmak için pediatri hizmetleri sunan tıbbi tesisler hakkında kamuya bilgi vermelerini istediğini söyledi.

NHC ayrıca kış ve bahar aylarında Kovid-19 ve diğer önemli bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolüne ilişkin Devlet Konseyi ortak Kovid-19 önleme ve kontrol mekanizması tarafından yayımlanan bir genelgeyi de açıkladı.

Genelgeye göre, Kovid-19, grip ve mikoplazma enfeksiyonu gibi bir dizi solunum yolu hastalığı, bu kış ve önümüzdeki bahar aylarında Çin'de aynı anda viral olabilir.

Genelge, limanlarda salgın önleme ve kontrolün güçlendirilmesi, hastalıkların dinamik olarak izlenmesi ve erken uyarının tutarlı bir şekilde uygulanması ve tıbbi tedavi için hazırlığın güçlendirilmesi de dahil olmak üzere önleme ve kontrol için bir dizi önemli tedbiri ortaya koydu.