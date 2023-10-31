Çin'de Sağlık Beyanı Zorunluluğu Kaldırıldı

Çin Gümrük Genel İdaresi, gelen ve giden yolcular için sağlık beyanı zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu. Ancak bulaşıcı hastalık belirtileri gösterenlerin gümrük yetkilileriyle işbirliği yapması gerekmektedir.

BEİJİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin Gümrük Genel İdaresi, hem gelen hem de giden yolcular için sağlık beyanı zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

İdareden Salı günü yapılan açıklamaya göre, 1 Kasım'dan itibaren ülkeye gelen ve ülkeden giden yolcuların gümrüğe sağlık beyanı formu ibraz etmelerine gerek kalmayacak.

Öte yandan ateş, öksürük, kusma ve ishal gibi bulaşıcı hastalık belirtileri gösterenlerin gümrüğe gönüllü bildirimde bulunması ve vücut sıcaklığının izlenmesi, epidemiyolojik inceleme ve diğer sağlık ve karantina önlemleri konusunda gümrük yetkilileriyle işbirliği yapması gerektiği belirtildi.