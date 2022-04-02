Çin'de Kovid-19 Aşılama Faturası 120 Milyar Yuana Ulaştı

BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) — İdare, Çin ana karasında şu ana dek toplam 3,2 milyar doz Kovid-19 aşısı uygulandığı bilgisini verdi. Çin Şubat 2021'de nüfusunu Kovid-19'a karşı aşılamak için ücretsiz aşılama programları başlattı. Aşı tedarik ve aşılama maliyetleri çoğunlukla Çin'in sağlık sigortası fonları ve hükümet bütçesi tarafından karşılanıyor.

Xinhua / Sağlık