Çin'de Kovid-19 Aşılama Faturası 120 Milyar Yuana Ulaştı - Haberler

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Çin'de Kovid-19 Aşılama Faturası 120 Milyar Yuana Ulaştı

Xinhua - Sağlık
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Çin'de Kovid-19 Aşılama Faturası 120 Milyar Yuana Ulaştı

BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) — İdare, Çin ana karasında şu ana dek toplam 3,2 milyar doz Kovid-19 aşısı uygulandığı bilgisini verdi. Çin Şubat 2021'de nüfusunu Kovid-19'a karşı aşılamak için ücretsiz aşılama programları başlattı. Aşı tedarik ve aşılama maliyetleri çoğunlukla Çin'in sağlık sigortası fonları ve hükümet bütçesi tarafından karşılanıyor.

BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) — İdare, Çin ana karasında şu ana dek toplam 3,2 milyar doz Kovid-19 aşısı uygulandığı bilgisini verdi. Çin Şubat 2021'de nüfusunu Kovid-19'a karşı aşılamak için ücretsiz aşılama programları başlattı. Aşı tedarik ve aşılama maliyetleri çoğunlukla Çin'in sağlık sigortası fonları ve hükümet bütçesi tarafından karşılanıyor.

Xinhua / Sağlık

Çin Halk Cumhuriyeti, Hükümet, Nisan, Aşı, Sağlık, Haberler

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