Çin'de 60 Yaşın Üzerindeki 212 Milyondan Fazla Kişi Tamamen Aşılandı - Haberler

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Çin'de 60 Yaşın Üzerindeki 212 Milyondan Fazla Kişi Tamamen Aşılandı

Xinhua - Sağlık
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Çin'de 60 Yaşın Üzerindeki 212 Milyondan Fazla Kişi Tamamen Aşılandı

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) — Devlet Konseyi'ne bağlı Kovid-19'u Ortak Önleme ve Kontrol Mekanizması'nın düzenlediği bir basın toplantısında konuşan sağlık uzmanı, 138 milyondan fazla kişinin hatırlatma dozunu da olduğunu belirtti. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden bir uzman olan Wang Huaqing de analizlerin, 60 yaşın üzerindekilerde, Kovid aşılarından kaynaklanan olumsuz etkilerin oranının diğer yaş gruplarındaki […]

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) — Devlet Konseyi'ne bağlı Kovid-19'u Ortak Önleme ve Kontrol Mekanizması'nın düzenlediği bir basın toplantısında konuşan sağlık uzmanı, 138 milyondan fazla kişinin hatırlatma dozunu da olduğunu belirtti.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden bir uzman olan Wang Huaqing de analizlerin, 60 yaşın üzerindekilerde, Kovid aşılarından kaynaklanan olumsuz etkilerin oranının diğer yaş gruplarındaki oranlardan daha düşük olduğunu gösterdiğini ifade etti. Wang'e göre, 80 yaşın üzerindeki kişilerin Kovid-19 aşılarından sonra olumsuz etkilere daha yatkın olduğuna dair bir kanıt da yok.

Xinhua / Sağlık

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Çin Halk Cumhuriyeti, Mart, Sağlık, Haberler

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