Çin'de 11 Kalem Pili Midesinden Çıkarılan Kişi

Çin'in Miaoli bölgesinde bir kişi, yuttuğu 11 kalem pili endoskopi yöntemiyle midesinden çıkartıldı. Doktorlar, röntgen çekerek pilleri tespit ettikten sonra endoskopi ile pil çıkarma işlemi gerçekleştirdi. Hastanın endoskopi sırasında yaşadığı acı nedeniyle bir daha pil yutmaya cesaret edemeyeceği belirtildi.

Çin'in Miaoli bölgesinde doktorlar, bir kişinin yuttuğu 11 kalem pili endoskopi yöntemiyle midesinden çıkardı.

Taipei Times'ın haberine göre, 23 yaşındaki Lee, 11 pil yutması üzerine arkadaşı tarafından Mialoi bölgesindeki "Da Chien" hastanesine götürüldü.

Doktorlar, röntgen çekerek Lee'nin midesinde saptadıkları pilleri, endoskopi yöntemiyle yaklaşık bir saatte çıkardı.

Lee, endoskopi sırasında canının çok yandığını belirterek bir daha pil yutmaya cesaret edemeyeceğini söyledi.