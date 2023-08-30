Çin Başbakanı Li Qiang, Gavi CEO'su Jose Manuel Barroso ile bir araya geldi

Çin Başbakanı Li Qiang, Kovid-19 pandemisinin küresel sağlık yönetiminin güçlendirilmesinin önemini vurguladı ve adil olma, kapsayıcılığın korunması ve gelişmekte olan ülkelerin aşılara eşit erişiminin sağlanması gerektiğini ifade etti. Gavi CEO'su Barroso ise Çin ile işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını belirtti.

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang Salı günü aşı ittifakı Gavi'nin CEO'su Jose Manuel Barroso ile bir araya geldi.

Li, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisinin, küresel sağlık yönetiminin güçlendirilmesinin hayati önem taşıdığını bir kez daha kanıtladığını belirtti.

Başbakan, "İnsanların yaşam ve sağlık hakkını ön plana çıkarmalı, insanlık için müşterek sağlıklı toplum kavramını desteklemeli, birbirimize destek vermeli, birlik olmalı ve insan sağlığı ile refahını ortaklaşa korumalıyız" dedi.

Li, adil olma ve kapsayıcılığın korunması, halk sağlığı için kaynakların tahsisinde verimliliğin artırılması ve gelişmekte olan ülkelerin aşılara eşit erişiminin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Başbakan, gerçek çok taraflılığın uygulanması, ülkeler arasında eşit hak, fırsat ve kuralların savunulması, bilimsel ve teknolojik inovasyonun rolüne tam anlamıyla yer verilmesi ve küresel sağlık yönetiminin modern hale getirilmesinin desteklenmesi çağrısında bulundu.

Li, "Tarafsızlık, adalet ve profesyonellik ilkelerine bağlı kalmalı ve pandeminin önlenmesi ve kontrolü ile kökenlerin izlenmesi konularının siyasileştirilmesine ve yaftalanmasına karşı çıkmalıyız" dedi.

Gavi'nin Kovid-19 ile mücadelede oynadığı önemli rolden, küresel sağlık yönetiminin güçlendirilmesinden ve ikili işbirliğinin başarılarından övgüyle bahseden Li, Çin'in ittifakın çalışmalarını desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Barroso ise Gavi'nin Çin ile işbirliğine büyük önem verdiğini, Çin'in Kovid-19 ile mücadele sürecine yaptığı önemli katkıları takdir ettiğini belirterek küresel halk sağlığı için ortaklaşa çalışmak ve gelişmekte olan ülkelerin bağışıklık kazanma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için Çin ile işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını belirtti.