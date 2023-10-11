Çin, Bangladeş'e dang hummasıyla mücadelede yardım sağlayacak

Çin'in Bangladeş Büyükelçisi Yao Wen, dang hummasıyla mücadelede yardım sağlayacaklarını açıkladı. Bangladeş Sağlık Bakanlığı verilerine göre bu yıl ülkede 228.779 vaka bildirilirken, 1.109 kişi dang humması nedeniyle hayatını kaybetti.

DAKKA, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Bangladeş Büyükelçisi Yao Wen, ülkesinin Bangladeş'e dang hummasıyla mücadelede yardım sağlayacağını açıkladı. Yao, Çarşamba günü Bangladeş'in başkenti Dakka'nın eteklerindeki Savar bölgesinde bulunan büyük bir hastaneye Çin'in bağışladığı dang kitlerinin teslim töreninde söz konusu açıklamayı yaptı.

Bangladeş Sağlık Bakanlığı verilerine göre bu yıl ülke genelinde 228.779 vaka bildirilirken, toplam 1.109 kişi dang humması nedeniyle hayatını kaybetti.

Yao, hastalıktan ölenler için üzüntülerini dile getirdi ve aile üyelerine başsağlığı diledi.

Törende hazır bulunan Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanı Enamur Rahman, Çin'in Bangladeş'in kalkınma ortağı ve uzun süreli dostu olduğunu söyledi.

Rahman, "Bugün harika bir gün. Çin hükümetine ve halkına son derece minnettarız" ifadesini kullandı.